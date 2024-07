Poljak in Rus v Rovinju snemala gole otroke

Dva tuja državljana sta v torek v enem od turističnih objektov v Rovinju s telefonom snemala gole otroke, je danes sporočila istrska policija in dodala, da sta s tem storila kaznivo dejanje izkoriščanja otrok za pornografske namene. Policija je oba tujca pridržala in preiskala njune telefone, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Varnostnik v enem od turističnih objektov je v torek ob 15.30 opazil 47-letnega poljskega državljana, ki je s telefonom snemal gole otroke, in ga pridržal do prihoda policije. Ob 18.15 je bila policija znova napotena v isti objekt, saj je takrat gole otroke snemal 46-letni državljan Rusije.

Policija je sprožila preiskavo in pregledala telefon, vozilo in nastanitev poljskega državljana. Pregledala je tudi dva telefona, prenosni računalnik in vozilo ruskega državljana. Pri obeh je našla dokazni material.