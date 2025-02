Poskusa uboja mu tožilstvo ni dokazalo

V nadaljevanju preberite:

Okoli treh zjutraj sta obtoženi in oškodovanec v zaodrju novogoriškega Crazy puba ostala sama. Poznala se nista, pred napadom naj bi se pogovarjala nekaj minut. Oškodovanec se je v nekem trenutku sklonil, da bi pobral ponesreči razbito steklenico, v tistem pa je po njegovih besedah začutil »udarec« v vrat in nad desnim uhljem. Obrnil se je in boksnil Maksimovića, ki ga je porezal, potem pa odšel v sanitarije. Ko se je vrnil, je po njegovih besedah obtoženi proti njemu zalučal še pepelnik. Krvavitev je ustavil policist, ki je prišel na intervencijo, oškodovanca so nato oskrbeli v šempetrski bolnišnici, Maksimovića pa aretirali in priprli nekaj tednov kasneje.