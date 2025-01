Grozil ji je, da ji bo odrezal glavo

V nadaljevanju preberite:

Med drugim je (Marjan Elemir Rozman, o. p.) zagrešil poskus uboja. In to 1. septembra 2021 v škodo Sandija Šišića, nekdanjega partnerja njegove nekdanje partnerke Andreje L. Šišiću menda ni bilo pogodu, da je Andreja L. v razmerju z nekom s tako temačno preteklostjo, in je tistega dne želel na vsak način, kot je pripovedovala Andreja L., vstopiti v njeno ljubljansko stanovanje: »Rekel mi je, zakaj ne odprem vrat. Koga skrivam?« Ni želela, da bi v stanovanju našel Rozmana, zato mu je naročila, naj se skrije v omaro v dnevni sobi. Hkrati je zaprla vsa okna pritličnega stanovanja. Sandi Šišić in njuna hči sta odšla, a se čez kakšnih deset minut vrnila. Svojega nekdanjega partnerja je nenadoma zagledala v kuhinji: »'Kje imaš jebača?' In da sem prasica, mi je rekel.«