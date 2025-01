S kijem napadel 34-letnico, sodnikov ni prepričal, da je bil neprišteven

V nadaljevanju preberite:

Šočri Mehmeti, ki je bil obsojen zaradi poskusa umora, je upal, da bo vrhovno sodišče prisluhnilo njegovim argumentom in ga morda celo oprostilo. Njegov zagovornik je v zahtevi za varstvo zakonitosti trdil, da je bil 49-letnik med napadom neprišteven in da so bile v postopku storjene številne kršitve. Vendar so sodniki ostali neomajni, zaradi česar bo moral odslužiti 13-letno zaporno kazen, ki mu jo je izreklo Višje sodišče v Mariboru.

Obramba se je v zahtevi sklicevala na zavrnitev predlogov za pridobitev dodatnih dokazov in na kršitev pravice do pravnega sredstva, ker sodišče ni izdalo sklepa o zavrženju predloga za izrek varnostnega ukrepa. Prav tako je izpodbijala ugotovitev, da je bilo dejanje storjeno na grozovit način.

Vrhovno sodišče je vse očitke preučilo, po pregledu mnenj več izvedencev so zavrnili trditev o obsojenčevi neprištevnosti in potrdili, da se je zavedal svojih dejanj, poleg tega pa še, da je bil grozovit način, na katerega je poskušal vzeti življenje, v sodbi ustrezno opisan. Senat petih vrhovnih sodnikov pod predsedstvom Barbare Zobec je soglasno zavrnil Mehmetijevo zahtevo za oprostitev oziroma ponovitev postopka.