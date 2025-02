Natakarja je kar osemkrat zabodel sredi lokala

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem izvedencev nadaljevalo sojenje 25-letnemu Luki Bohnecu zaradi očitkov, da je 19. oktobra 2023 v Medvodah zagrešil poskus uboja. S 23 centimetrov dolgim nožem naj bi v hrbet zabodel natakarja medvoškega lokala Tržnica Kafé S. M. in mu pri tem povzročil več ran, med drugim raztrganino vranice.

S. M. naj bi tistega četrtkovega večera obtoženega prosil le, naj zapusti teraso lokala, saj je tega že zapiral. Vendar se obtoženi, ki je tja prišel z družbo in okajen, s tem menda ni strinjal. Sledil je prepir in kmalu zatem prvi vbod. Nato sta oba padla na tla. »Jaz sem ležal na njem, on pa me je pikal,« je na sodišču že razlagal natakar. Narazen ju je spravil šele eden od gostov. Policisti so bili o dogodku, torej, da je bil po sporu in prerivanju z ostrim predmetom huje poškodovan 47-letni moški, obveščeni okoli 20.30.

»Poškodovanemu je bila takoj ponujena pomoč, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju, po prvih podatkih pa njegovo življenje ni ogroženo,« so takrat sporočili s Policijske uprave Ljubljana in dodali, da je storilec peš pobegnil. Naslednjega dne pa da se je sam predal medvoškim policistom in mu je bila tudi odvzeta prostost.