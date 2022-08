Potegnila je pištolo in ustrelila enega od roparjev

V nadaljevanju preberite:

Priprtega roparja, ki naj bi torej živel v Ljubljani, so denimo povezovali s predlanskim brutalnim ropom na Frankolovem. Ko sta se 18. maja 2020 78-letni stanovalec in njegova partnerica odpravila k počitku, nista niti slutila, kaj ju čaka. Nista slišala, ko so se do hiše prikradli trije zamaskirani neznanci, ki so se nenadoma znašli v spalnici in kričali: »Policija, policija! Roke na hrbet!« Zvezali so ju tako močno, da je on v bolečinah kriknil: »Raje me ustrelite, kot da me tako mučite.«

Iz hiše so roparji odnesli nekaj tisoč evrov, več kosov zlatnine, fotoaparat in prenosni računalnik. Našli so tudi rezervne ključe skoraj novega avtomobila hyundai santa fe, katerega lastnik je bil oškodovanec, in se z njim odpeljali s kraja dejanja. Tudi iz avtomobila so ukradli nekaj tisoč evrov, vozilo pa pustili v Zajasovniku v bližini Motnika, kjer so ga policisti tudi našli in vrnili oškodovancu. Skupaj so ju oškodovali za več kot 21 tisoč evrov.