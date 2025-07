Zagorelo v bloku za Bežigradom, trem osebam je bila nudena zdravniška pomoč

Ljubljanske policiste so danes okoli 15.30 obvestili o požaru v stanovanju v enem izmed blokov na območju Bežigrada, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

»Na kraju je posredovalo več gasilcev, ki so požar pogasili. Kraj dogodka je bil zavarovan in bo opravljen ogled kraja. Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične in forenzične preiskave,« so navedli.

Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, trem osebam je bila nudena zdravniška pomoč zaradi vdihavanja dima. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah boso obvestili pristojno državno tožilstvo.