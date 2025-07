Požar na težko dostopnem terenu nad Žerjavom pogašen

Požar, ki je v soboto popoldne izbruhnil na strmem in težko dostopnem terenu nad Žerjavom v občini Črna na Koroškem, je pogašen, so prek družbenega omrežja Facebook popoldne sporočili iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Črna na Koroškem. Tudi danes so pri gašenju požara pomagala letala air tractor.

»Požar je pogašen. Požarišče pregledano s termokamero, prekopano, namočeno, posamezne točke zalite, na površju ni več vidnih žarišč. Kaj se dogaja globoko pod zemljo, bo pokazal čas,« so zapisali gasilci. Intervencijo so tako zaključili.

Zahvalili so sosednjemu gasilskemu društvu iz Mežice za pomoč ter Upravi RS za zaščito in reševanje, ki je v soboto in danes aktivirala letala air tractor. Ta so v dveh dneh na požarišče nad Žerjavom v 31 naletih odvrgla skupno okoli 100.000 litrov vode, so navedli črnjanski gasilci.

Požar, ki se je v soboto pojavil na nedostopnem območju, velikem dober hektar, sicer ni ogrožal hiš ali tamkajšnje industrije.

Gasilci ocenjujejo, da je ogenj zanetila strela, ki je verjetno pred dnevi udarila v drevo. Na terenu so namreč opazili od strele poškodovano drevo. Kot je danes povedal poveljnik PGD Črna Rok Šušel, so se podobni primeri že pojavili, včasih pa lahko traja tudi teden dni, da pride požar izpod močne podrasti na površje.