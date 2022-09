Pred policisti pobegnil čez Krko

Policisti so v četrtek okoli 22. ure v Kostanjevici na Krki poskušali ustaviti osebni avtomobil. Voznik rdeče svetilke ni upošteval, zapeljal je proti policistki, da je ta morala odskočiti, ter odpeljal. Policisti so mu sledili z modrimi lučmi in sireno, česar prav tako ni upošteval. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal v reko Krko in nato pobegnil.

V Krko je voznik avtomobila koprskih registrskih tablic zapeljal pri Pristavi ob Krki. Nato je peš prebrodil reko Krko in pobegnil v smeri Gazic. Policisti so voznika prepoznali in ga bodo kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Med zasegom vozila se je na kraju zbrala večja skupina občanov, zaradi kršenja javnega reda in miru pa so policisti enemu napisali plačilni nalog, so še sporočili s policije.