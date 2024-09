Pri Kozini trčila tri vozila, 63-letnik mrtev

Pri Kozini se je danes nekaj po 14. uri zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je umrl voznik osebnega vozila. Kot so sporočili s policijske uprave Koper, so bila udeležena tri vozila, in sicer tovorno vozilo in dva osebna avtomobila. Ogled kraja prometne nesreče še poteka, cesta je zaprta za promet, obvoz pa urejen.

Po prvih podatkih je 42-letni državljan Hrvaške peljal tovorno vozilo s priklopnikom od Kozine proti Materiji. Pred odcepom za Rožice se mu je odpela prikolica, ki je zapeljala na nasprotni pas in trčila v osebni avtomobil koprske registracije, katerega je vozil 63-letni voznik. Priklopnik se je nato prevrnil na drugo vozilo nemških registrskih tablic. 63-letni voznik osebnega avtomobila je na kraju umrl. Njegova sopotnica in oba državljana Nemčije so se v trčenju poškodovali, odpeljali so jih v bolnišnico.

Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo. Na kraj so poklicali izvedenca za promet, so še sporočili s policije.