Pri sestopu s Triglava umrl planinec

Danes okoli 14. ure se je pri sestopu s Triglava, na območju občine Bovec pri padcu smrtno ponesrečil planinec, v dnevnem biltenu poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Planinca so s helikopterjem prepeljali v dolino.



Kot so še navedli, so posredovali gorski reševalci iz Bovca in dežurna ekipa Gorske reševalne službe na Brniku s helikopterjem Slovenske vojske.



Z Uprave za zaščito in reševanje sicer danes poročajo o več nesrečah v gorah. Na Kalarskem brdu je planinko obšla slabost, pod vasjo Bača pri Podbrdu si je planinec poškodoval koleno, na grebenu Kovka v občini Cerkno pa je onemogel planinec.



Glede na statistiko so reševalci Gorske reševalne zveze Slovenija (GRZS) letos posredovali v 210 intervencijah. V gorah je umrlo 13 ljudi.

