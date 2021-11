Pripeta manj kot polovica umrlih

Agencija za varnost prometa (AVP) je sporočila, da je zaznala padec pri uporabi varnostnega pasu pri smrtnih prometnih nesrečah do konca letošnjega oktobra. »Le en klik varnostnega pasu vam lahko reši življenje!« opozarjajo.

Uporaba varnostnega pasu je pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov po podatkih AVP znašala le 52 odstotkov. Kot so pojasnili, je to 17-odstotni padec v primerjavi z enakim obdobjem lani. Od skupno 25 umrlih voznikov osebnih avtomobilov je bila uporaba varnostnega pasu ugotovljena le pri 13 voznikih.

Še slabše stanje pa agencija ugotavlja pri stopnji uporabe varnostnega pasu pri umrlih potnikih, ki znaša le 45 odstotkov. Padec je tako kar 32-odstoten v primerjavi z enakim obdobjem lani. Med 11 umrlimi potniki v osebnih vozilih je bila uporaba varnostnega pasu ugotovljena le pri petih. Pri tem agencija dodaja, da je do konca oktobra letos umrlo kar za petino več potnikov kot lani.

»Uporaba varnostnega pasu je predpisani in nujni sestavni del varne vožnje. Dokazano rešuje življenja. Z močjo rok in nog bi se lahko zadržali v sedežu le pri trku s hitrostjo do sedem kilometrov na uro. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt kar za polovico, skoraj za toliko se zmanjša tveganje hudih poškodb in skoraj za četrtino tveganje nastanka lažjih poškodb tako pri voznikih kot pri sopotnikih,« so še opozorili na AVP.

Pomembna je tudi pravilna uporaba varnostnega pasu, saj previsoko nameščeni spodnji del pasu in ohlapen pas lahko povzročita hude poškodbe. »Najprej si najprej ustrezno nastavimo vzglavnik tako, da je njegov vrh v višini vrha glave. Višino zgornje pritrditve varnostnega pasu naravnamo na svojo višino tako, da zgornji del varnostnega pasu teče čez sredino rame. Pas ne sme biti preblizu vratu, prav tako ne sme zdrsniti z rame. Spodnji del pasu mora potekati preko bokov, in ne preko trebuha. Pripnemo se pazljivo, prepričamo se, da je zaponka pasu dobro zapeta, ko slišimo klik. Preverimo, da je varnostni pas poravnan in ni zvit. Pas s potegom proti zgornji pritrditveni točki pravilno naravnamo in zategnemo. S tem dosežemo, da se dobro prilega telesu in čimbolj zmanjšamo naletno težo telesa ob pas,« opozarjajo na AVP.