Priprt zdravnik, osumljen umora starejših pacientk

V Berlinu so priprli 39-letnega zdravnika zaradi suma, da je v nemški prestolnici ubil štiri pacientke, stare od 72 do 94 let, je danes sporočila policija. Preiskovalci menijo, da je zdravnik za paliativno oskrbo v stanovanjih pacientk nato podtaknil požar, da bi prikril svoj zločin, poročajo tuje tiskovne agencije.

Berlinska policija in državno tožilstvo sta danes sporočila, da so zdravnika pridržali v torek zaradi suma, da je med 11. junijem in 24. julijem na za zdaj še neznan način ubil štiri pacientke na njihovih domovih v okviru svojega dela v službi za oskrbo na domu. Nato je v stanovanjih podtaknil požar, da bi prikril svoj zločin.

V primeru 87-letne ženske, ki naj bi jo ubil 11. junija, je reševalcem žensko sprva uspelo oživiti. Kmalu zatem je umrla v bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nato naj bi 8. julija ubil 76-letno žensko, a mu ni uspelo zanetiti požara. Njenim sorodnikom je dejal, da je stal pred stanovanjem, ona pa da se ni odzvala na zvonjenje. Ubil je domnevno še 72-letno in 94-letno žensko.