Raketo izstrelil z varne razdalje, a je spremenila smer

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje se je nesreča pri uporabi pirotehničnega sredstva zgodila ob 18.17. Na pomoč so ženski med prvimi priskočili gasilci PGD Prevoje, ki so tudi osvetljevali kraj dogodka. A žal zanjo ni bilo več pomoči.

Kaj dejansko se je takrat dogajalo, so ob tem tudi že razkrili na Policijski upravi Ljubljana: »Po do zdaj zbranih obvestilih je na enem izmed dvorišč pri uporabi pirotehničnega izdelka izstreljena raketa poletela v zrak, nato pa spremenila smer in trčila v žensko, ki je stala v bližini. Zaradi hudih poškodb je na kraju, kljub hitri pomoči, umrla.«

Dodali so, da so policisti opravili ogled in da nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ki ga je osumljen 37-letnik. »O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so sklenili.