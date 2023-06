Ruski študent nepooblaščeno fotografiral vojaško opremo

Televizija Slovenije je v sredo poročala o ruskem državljanu, ki je v začetku meseca menda na nepooblaščenem mestu fotografiral vojaško opremo in prostore vojaškega letališča Slovenske vojske v Cerkljah ob Krki, zaradi česar je bil tudi zaslišan. Policija je danes za STA sporočila, da v povezavi s primerom trenutno ne vodi postopka.

Mlajši moški je po poročanju Televizije Slovenija 4. junija na dnevu odprtih vrat vojaškega letališča Slovenske vojske v Cerkljah ob Krki v enem od hangarjev fotografiral opremo in prostore. To naj bi počel na nepooblaščenem mestu, saj je bilo vse, kar je bilo namenjeno ogledu javnosti, razstavljeno.

Ker je to počel precej natančno, je posredovala vojaška policija. Izkazalo se je, da gre za ruskega državljana, ki neuradno študira v Novem mestu. Vojaška policija ga je pridržala in izprašala, obvestila inšpektorat za obrambo in ga tudi že izpustila.

O dogodku je bila obveščena Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), z ministrstva za obrambo pa so za RTV sporočili, da je bila pri enem izmed obiskovalcev opažena neobičajna dejavnost, ki pa so jo, kot pravijo, pristojni ustrezno preverili.

S policije so medtem danes za STA potrdili, da so bili o primeru seznanjeni na podlagi zaprosila pristojnih služb ministrstva za obrambo, s katerimi so v stiku. Trenutno v povezavi s primerom ne vodijo postopka, so dodali.

V Sloveniji je sicer v začetku leta odmevala zgodba o aretaciji dveh ruskih vohunov. Delovala sta v najeti pisarni v poslovni stavbi za ljubljanskim Bežigradom, kjer sta se izdajala za trgovca z umetninami.

Obtožena sta dveh kaznivih dejanj, in sicer kaznivega dejanja vohunjenja ter kaznivega dejanja overovitve lažne vsebine. Konec marca je obtožnica proti njima postala pravnomočna, pripor pa jima je bil podaljšan.