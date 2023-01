Sova razbila rusko vohunsko gnezdo v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) je uspel veliki met. Odkrila in priprla je dva tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo. Osumljencema za kaznivi dejanji vohunstva in overitve lažne vsebine grozi skupaj do osem let zapora. Kot smo neuradno izvedeli, sta ruska agenta z državljanstvom ene od južnoameriških držav delovala pod lažno identiteto, prijeli pa so ju v njuni najeti pisarni v poslovni stavbi za ljubljanskim Bežigradom.