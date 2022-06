Skočiti je hotela z nadvoza avtoceste

Policisti s svojimi dejanji večkrat dokazujejo, da pod njihovo uniformo bije veliko srce. To se je pokazalo tudi v dveh primerih, o katerih so včeraj poročali s PU Novo mesto in Koper. Brežiška policista sta namreč na avtocesti pri Obrežju rešila življenje ženski, ki je hotela skočiti z nadvoza, policista PMP Dragonja pa sta pomagala ženski, ki je potrebovala zdravstveno pomoč.

Brežiška policista sta v torek zvečer opravljala naloge nadzora državne meje in pri kontroli avtocestnega počivališča na Obrežju opazila nenavaden prizor: na nadvozu nad avtocesto je na zunanji strani ograje nad voznim pasom proti Ljubljani stala ženska. »Policista sta hitro pristopila do nje, eden jo je ogovoril in zamotil, drugi prijel za roke in tako varoval, da ne bi padla ali skočila,« je sporočil Robert Perc s PU Novo mesto. Prvi policist je nato splezal na zunanjo stran ograje nadvoza, da sta jo lahko s sodelavcem potegnila na varno.

»V pogovoru so ugotovili, da je hotela 76 let stara gospa zaradi različnih osebnih okoliščin storiti samomor, tako da bi skočila pod avto na avtocesti. Policisti so pazili nanjo do prihoda reševalnega vozila in zdravnika, odpeljali so jo v bolnišnico. O dogodku so obvestili domače,« je pojasnil Perc.

Ni se odzivala

V ponedeljek zjutraj, nekaj po 5. uri, je na mejni prehod Sečovlje na izstop iz države pripeljal avtobus z nemškimi registrskimi tablicami. »Policista PMP Dragonja sta pri opravljanju mejne kontrole na avtobusu opazila starejšo gospo, ki se ni odzivala na prošnjo, naj pokaže dokumente. Preverila sta jo in zagledala kri okoli ust,« je povedala Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper. Takoj sta preverila njen utrip in jo dala v bočni ležeči položaj, zatem pa klicala reševalce. Na pomoč je prišla tudi potnica, zdravnica, in poskušala pomagati; preverila je utrip in bolnico, za katero predvidevajo, da je doživela možgansko kap, pustila v ležečem položaju. »Reševalci so 60-letno državljanko Nemčije odpeljali v bolnišnico in ji tako rešili življenje,« je dodala Anita Leskovec.