Slovenski misijonar Danilo Lisjak je umrl v prometni nesreči v Ugandi

V prometni nesreči v Ugandi je v 74. letu starosti umrl slovenski misijonar Danilo Lisjak, so zapisali na spletni strani slovenskih salezijancev donbosko.si. Lisjak, ki je bil duhovnik salezijanec, je po njihovih navedbah domala vse svoje duhovniško delo posvetil delovanju v misijonih v Afriki.

Lisjak se je rodil 4. avgusta 1951 v Saksidu v župniji Dornberk. Duhovniško posvečenje je prejel leta 1981, od leta 1986 je deloval kot misijonar v Afriki, in sicer v Ruandi, Burundiju, Kongu in Ugandi. Umrl je v petek v prometni nesreči v bližini misijonske postojanke Gulu v Ugandi, kjer je nazadnje deloval.

V Misijonskem središču Slovenije so ob tem na svoji spletni strani zapisali, da je Lisjak več kot 35 let »deloval v štirih deželah Afrike ob ekvatorju in doživljal težke trenutke gverilske in prave vojne v Ruandi ter izbruh vulkana v Gomi tik za ruandsko mejo«. »Posredoval je v reševanju ljudi in posebej otrok (1600 v Ruandi in 300 na begu pred lavo vulkana v Kongu) in ob vseh 'selitvah' premagoval jezikovne ovire,« so navedli.

V Sloveniji je po njihovih besedah za Lisjakovim delom stalo veliko dobrotnikov. »Skupaj smo uresničili veliko načrtov,« so zapisali. Nazadnje sta Lisjak in njegov sobrat Gianni Uboldi v novem misijonu v kraju Atede v nadškofiji Gulu v Ugandi zastavila in uresničila klasično obliko katoliškega misijona, ob državljanski vojni v sosednjem Južnem Sudanu se je skupnost spet odprla za pomoč beguncem.

Leta 2021 je Lisjak začel zidati novo cerkev, veliko svetišče Don Boska v kraju Gulu, ki jo je smatral za »krono svojega misijonskega dela in salezijanske navzočnosti v Ugandi«. »V misijonskem smislu je bil Danilo vedno pionir, ki je odpiral nove postojanke in se ni izogibal dela ob raznih naravnih in vojnih nesrečah. Bil pa je tudi velik in neulovljiv mislec, ki je svoje poglede rad delil v osebnih pogovorih in preko svojih člankov,« so dodali.