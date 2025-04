Luka po zasuk ob prijazni nedeljski uri

Ekipa Oklahoma City Thunder je v severnoameriški košarkarski ligi NBA na gostovanju s 117:115 premagala Memphis Grizzlies in se s 4:0 v zmagah kot prva v tej sezoni uvrstila v drugo kolo končnice. Neporaženi so tudi košarkarji Cleveland Cavaliers, ki so v gosteh s 124:87 nadigrali Miami Heat ter povedli s 3:0 v zmagah.

Denver Nuggets so v Los Angelesu s 101:99 premagali Clippers in izenačili na 2:2. Golden State Warriors so ugnali Houston Rockets s 104:93 in povedli z 2:1.

Za košarkarji Los Angeles Lakers in tako tudi za številno srenjo ljubiteljev Luke Dončića pri nas bo današnji dan poseben. Tekma številka 4 proti tekmecem iz Minnesote bo za srednjeevropski čas ob precej bolj prijazni uri. Nocoj ob 21.30 bodo namreč vijolično-rumeni s slovenskim zvezdnikom na četrti tekmi gostovali pri moštvu Timberwolves in se lotili zelo resne naloge izenačenja v seriji.

Pred Luko Dončićem, je zelo pomembna nedelja. FOTO: Jesse Johnson/Reuters

Drevišnji gostitelji namreč vodijo v zmagah z 2:1 in v primeru novega uspeha bi se že močno približali skoku v naslednje kolo končnice. V Los Angelesu pa si kar ne predstavljajo tako hitrega slovesa, ki bi botrovalo tudi močnemu udarcu šampionskim ambicijam našega asa. Zato gre pri Lakers pričakovati izjemen boj na poti k izenačenju in nato zasuku ...