Pri izplačilu dobička se je zataknilo

V teh dneh se z vseh koncev države vrstijo poročila o spletnih prevarah, ki se nemalokrat nanašajo tudi na trgovanje z vrednostnimi papirji oziroma kriptovalutami. Tako je bilo tudi včeraj, ko so o »večjem oškodovanju« poročali s koprske policijske uprave. Na spletne prevare obenem opozarja agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

V nedeljo ob 12.37 se je na koprski policijski postaji zglasil občan in prijavil spletno goljufijo, s katero je bil oškodovan za večji znesek. Kot so pojasnili, je v zadnjega pol leta večkrat navezala stike z njim neznana oseba ter ga prepričevala o donosnih vlaganjih v razne surovine in kriptovalute.

Na račune različnih podjetij v različnih državah je nakazal sredstva, neznanec pa mu je pošiljal grafe in bilance, ki so prikazovali domnevno rast njegovega vložka. Ko je hotel izplačilo dobička, se je zataknilo, saj ga je neznanec pozval, da mora predhodno plačati razne pristojbine in davke v večjem znesku. Tako je posumil, da je žrtev prevare, in zadevo prijavil policiji, ki nadaljuje preiskavo.

Združenje Iosco je zaznalo vse več naložbenih goljufij prek spletnih plačanih oglasov, zaradi katerih predvsem mali vlagatelji izgubijo ogromno denarja.

Vse več spletnih prevar

ATVP je objavila opozorilo mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev Iosco, v katerem opozarja na vse več splet­nih prevar, ki jih pospešuje digitalizacija z uporabo mobilnih aplikacij, družbenih omrežij in ponudnikov spletnih platform, ki vključujejo internetne iskalnike, družbena omrežja ali ponudnike aplikacij.

Digitalizacija omogoča večjo dostopnost, niža stroške in ustvarja tveganja. Združenje Iosco je zaznalo »porast naložbenih goljufij prek spletnih plačanih oglasov, zaradi katerih predvsem mali vlagatelji izgubijo ogromno denarja. Zato Iosco v izjavi opozarja na čedalje več groženj s spletnimi prevarami in poziva ponudnike spletnih platform, naj povečajo prizadevanja, skladna z nacionalno zakonodajo, za zmanjšanje tveganja premoženjske škode za vlagatelje,« je opozorila ATVP in dodala: »S sodelovanjem lahko preprečimo finančno škodo na svetovni ravni, zlasti ker gre za čezmejno ponudbo spletnih goljufij.«

V nekaterih članicah Iosca ponudniki spletnih platform opozarjajo na takšno prakso goljufov, vključno z zavračanjem ali odstranjevanjem oglasov subjektov, ki nimajo dovoljenja regulatorja ali je regulator izdal opozorilo.

Goljufi vam namenijo veliko časa

Kot opozarjajo tudi na platformi Varni na internetu, so v svetu kriptovalut in investicijskega poslovanja glavna tarča spletnih goljufov predvsem začetniki. Investicijske prevare se začnejo z lažnimi oglasi o bajnih zaslužkih, v katerih goljufi zlorabijo podobe znanih oseb, ki jim podtaknejo neresnične izjave.

Če so vas premamili z obljubami o bajnih zaslužkih in ste pripravljeni investirati, vam goljufi namenijo veliko časa. Po telefonu ali v klepetu vam obrazložijo natančen potek trgovanja na njihovi platformi in tako pridobijo vaše zaupanje.

Prepričati vas hočejo z enostavnim postopkom investiranja, saj naj bi celotno trgovanje temeljilo na avtomatiziranih programih z zajamčenim donosom. Včasih celo na začetku omogočijo prenakazilo manjšega dela prikazanega zaslužka na vaš bančni račun, s čimer vas poskušajo prepričati o nakazilu večjih vrednosti. Zaplete se, ko si želite zasluženi denar prenakazati na svoj bančni račun. Takrat goljufi vsa nadaljnja izplačila onemogočijo.

»Izplačila pogojujejo z novimi investicijami ter od vas zahtevajo vedno nova sredstva za kritje različnih fiktivnih stroškov – davkov, provizij, zavarovanja … Takoj ko ugotovijo, da niste več pripravljeni plačevati, se prenehajo odzivati na klice in sporočila, vi pa ostanete brez vsega,« opozarjajo.