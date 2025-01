Francozinja verjela, da je v razmerju z Bradom Pittom in izgubila 800.000 evrov

Francozinja, znana zgolj pod imenom Anne, je več kot leto in pol verjela, da je v razmerju z ameriškim zvezdnikom Bradom Pittom. 53-letnica je v spletni prevari izgubila 800.000 evrov, saj so jo goljufi prepričali, da se Pitt bori z rakom, zdravljenja pa si ne more privoščiti. Njegovi bančni računi naj bi bili namreč zamrznjeni od ločitve z Angelino Jolie, piše Guardian.

Prejela ljubezenske pesmi, sebke in kopijo potnega lista

Francoski program televizijske mreže TF1 je v nedeljo predvajal intervju z žrtvijo. Anne je takoj zatem postala tarča posmeha na družbenih omrežjih zaradi svoje lahkovernosti. Televizijska mreža je oddajo v torek umaknila iz arhiva za ponavljanje vsebin, ko se je na žrtev usul plaz spletnega nadlegovanja in zasmehovanja, med drugimi tudi s strani francoskega Netflixa in nogometnega kluba Toulouse FC, poroča Euronews. Največja jutranja radijska oddaja v Franciji je o spletni prevari celo pripravila satirični skeč, dodaja Guardian.

Ločitev med zvezdniškim parom je postala uradna 30. decembra 2024 po skoraj desetletju bojevanja na sodišču. FOTO: Carl Court/AFP

Anne se je z lažnim Pittom začela pogovarjati februarja 2023, ko je bila v zakonskem razmerju s premožnim podjetnikom. Z žrtvijo je najprej vzpostavila stik oseba, ki se je izdajala za igralčevo mamo Jane Pitt, nato pa še lažni zvezdnik osebno. Zanimal se je za Annino delo notranjega oblikovanja, pogovarjala pa sta se vsak dan.

Anne je za časa razmerja od prevarantov prejela številne ljubezenske pesmi, sebke igralca in celo kopijo njegovega domnevnega potnega lista. »Zaljubila sem se v moškega, s katerim sem si dopisovala,« je razkrila Anne za TF1, »Znal se je pogovarjati z žensko.«

Hči mamo opozorila, da gre za prevaro

Notranja oblikovalka je v pogovoru z lažnim Pittom kasneje omenila sporazumno ločitev in precejšni znesek, ki ga je ob tem dobila. Takrat so prevaranti žrtvi poslali fotografije, ki so bile obdelane z umetno inteligenco, kjer Pitt leži v bolnišnici zaradi raka na ledvicah. Goljufi so Anne prepričali, da ima Pitt zamrznjene bančne račune zaradi ločitve in si ne more privoščiti zdravljenja.

Žrtev spletne prevare je na družbena omrežja prejela vrsto fotografij, ki so bile obdelane z umetno inteligenco. FOTO: Yasin Akgul/AFP

Annina hči je mamo opozorila, da gre za prevaro, a ji Anne ni verjela, saj je prejela elektronsko pošto Pittovega domnevnega zdravnika, ki ji je zatrdil, da se igralec bori za življenje, še poroča Euronews. Žrtev je na transakcijski račun, ki je bil odprt v Turčiji, zato nakazala posojilo 800.000 evrov. »Gre za ogromno denarja, a mislila sem, da bom s tem pomagala rešiti njegovo življenje,« je dejala Anne v intervjuju za TF1.

Žrtev je spoznala, da gre za prevaro poleti 2024, ko so v javnost prišle resnične fotografije Pitta in njegove partnerke Inés de Ramón. Spletni zločin je nato prijavila policiji.

»Grozno je, kako prevaranti izkoriščajo globoko vez med zvezdniki in njihovimi oboževalci,« so Pittovi predstavniki povedali za E!News in opozorili, da naj oboževalci ne odgovarjajo na sporočila, ki prihajajo z domnevnih računov zvezdnikov, še posebej tistih, ki na družbenih omrežjih niso ustvarili uradnih in preverjenih računov.