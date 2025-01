Odtekanje osebnih podatkov pomeni tveganje za napredne prevare

V nadaljevanju preberite:

Zadnji dan starega leta smo videli premik v pet let trajajočem procesu proti Applu, v katerem so ameriški uporabniki podjetje obtožili, da je vohunilo prek svoje pametne pomočnice Siri. Strani sta se dogovorili za poravnavo, v kateri bo velikan plačal 95 milijonov ameriških dolarjev.

Sodišče mora poravnavo še potrditi, to naj bi se zgodilo 14. februarja, toda ker se vse strani s sklepi strinjajo, je to bržkone zgolj še formalnost. S tem se bo končala dolgotrajna in žolčna polemika, ki jo je julija 2019 sprožila preiskava časopisa Guardian. Žvižgač iz enega od Applovih pogodbenikov je takrat razkril, da je njegovo podjetje prejemalo pogovore, ki jih je Siri očitno snemala brez vednosti vpletenih, vsebovali pa so med drugim medicinske diagnoze, posle preprodajalcev z drogami ter posnetke spolnih odnosov. To pomeni: aplikacija se je očitno sprožila in neopazno zajemala zvoke v okolici tudi, ko je uporabniki niso namenoma zbudili s ključnim vzklikom »hej, Siri«. Nekaj takšne vsebine je Apple nato poslal zunanjim podjetjem, ki jih sicer običajno uporablja za pomoč pri analizi in izboljšavah tehnologij za prepoznavo govora.