Sprehajalka našla truplo, prostost odvzeli moškemu in ženski

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da je včeraj okrog 18.20 sprehajalka v bližini Kidričevega naletela na mrtvo osebo. Na kraj dogodka so se takoj odpravili policisti in ugotovili, da je 33-letna ženska iz okolice Ptuja umrla nasilne smrti. Obvestili so dežurnega preiskovalnega sodnika in dežurno državno tožilko.

Kriminalisti so med preiskavo kaznivega dejanja umora še isti večer odvzeli prostost 37-letnemu moškemu iz okolice Ptuja, danes pa še 33-letni ženski iz okolice Lenarta.

V tem trenutku nadaljujejo intenzivne aktivnosti za razjasnitev okoliščin navedenega kaznivega dejanja in z drugimi preiskovalnimi aktivnostmi, zato bodo dodatne informacije posredovali v prihodnjih dneh.