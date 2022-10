Sredi Ljubljane fizično napadli direktorico Inštituta 8. marec

Direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač je neznanec fizično napadel sredi Ljubljane, so na twitterju zapisali v inštitutu. Kovačeva je podala prijavo na policijo, kjer se je zaradi fizičnega nasilja zglasila že drugič v zadnjih desetih dneh, so zapisali. Napad nanjo sta obsodila tudi predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob ter ljubljanski župan Zoran Janković.

Na Bavarskem dvoru se je danes v Kovačevo z vso silo zaletel moški in jo odrinil, pri tem pa vpil, da bo ubil njenega psa, in psoval Inštitut 8. marec, je na twitter profilu inštituta zapisala Kovačeva.

Z njo je bila prijateljica, s katero jima je napadalcu uspelo ubežati. »Vse skupaj se je zgodilo sredi belega dne. Ljudje so hodili mimo,« je zapisala. »Janševi kolaži, Nova24 in spodbujanje sovraštva imajo tudi materialne učinke,« meni Kovačeva. Dodala je, da je naveličana, da je žrtev, zato o napadih sicer ne govori, da ne bi skrbelo njenih svojcev. V tem trenutku pa se ji zdi pomembno, da se zavedamo, kakšna je realnost. »Po Evropi delam, ker doma nisem varna. Nikjer več nisem sama,« je zapisala.

Ljudje so do inštituta nasilni in agresivni, kar je po mnenju Kovačeve sistemsko spodbujano, a se do referenduma za javno Radiotelevizijo Slovenije (RTVS) ne bo umikala. »Ker tovarne grožnje producirajo takšno obnašanje. In ker je pomembno javno RTV pred tem obraniti,« je zapisala.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretno fizično osebo, ne morejo odgovoriti. Pojasnili pa so, da vsako prejeto prijavo preverijo in obravnavajo skladno z zakonodajo ter ustrezno ukrepajo.

Napad je obsodil tudi predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob, ki je ob predstavitvi kandidatov Gibanja Svoboda za lokalne volitve dejal, da je to dejanje nizkotno in podlo. »Ne morem si predstavljati, kako se lahko normalen odrasel moški spravlja na ta nivo nad mladimi puncami, to je popolnoma nesprejemljivo,« je dejal premier.

Odzval se je tudi župan Ljubljane Zoran Janković, ki obžaluje napad na direktorico Inštituta 8. marec. »Ponosen sem na to, da imamo v Sloveniji mlade posameznike, kot je Nika Kovač, ki si upajo jasno in glasno izraziti svoja stališča in stati za njimi. Nikakor ni opravičljiv ne verbalni ne fizični napad na posameznika zaradi tega,« je v izjavi za javnost poudaril Janković, ki ostro obsoja vsakršno nasilje.