Štajerska avtocesta in gorenjska avtocesta zaprti

Na štajerski avtocesti je med Trojanami in Vranskim v predoru Jasovnik proti Mariboru zaprt vozni pas. Nastaja daljši zastoj med Krtino in Trojanami. Zastoj nastaja tudi na regionalni cesti med Blagovico in Vranskim.

Prav tako na štajerski avtocesti med Arjo vasjo in Šempetrom proti Ljubljani goreče vozilo ovira promet.

Gorenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče med priključkoma Kranj zahod in Naklo proti Jesenicam zaprta. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Nastaja zastoj pred priključkom Kranj zahod, poroča Prometno informacijski center za državne ceste.