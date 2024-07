Štajerska avtocesta pri Šentjakobu zaprta

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt uvoz Šentjakob iz smeri Litije proti Celju ter izvoz Šentjakob iz smeri Ljubljane. Obvoz je možen čez uvoza Sneberje ali Domžale.

Zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, zamude ocenjujejo na deset minut.

Na gorenjski avtocesti med priključkoma za Kranj proti Ljubljani ter na podravski avtocesti na uvozu Marjeta proti Mariboru sta okvarjeni vozili.

Cesta Kamnik-Stahovica bo med Kamnikom in Stranjami zaprta predvidoma do 27. julija. Obvoz bo možen po lokalnih cestah.

Na cesti Zgornji Čačič-Osilnica bodo 30-minutne popolne zapore vsak dan med 11. in 19. uro, do nedelje, 28. julija.

Cesta Kropa-Dražgoše bo zaprta med Jamnikom in odcepom za Podblico vsak dan med 7. in 16. uro, predvidoma do 31. julija.