Streljal je v gručo bežečih ljudi in zadel deklici

V nadaljevanju preberite:

Tistega nedeljskega popoldneva se je najprej vnel prepir med Cvetom Grmom, zetom Dušana Brezarja, in Dimitrijem Zupančičem. Slednji je med prepirom oziroma poskusom fizičnega obračunavanja proti Grmu uporabil solzivec, v tistem trenutku pa je od svoje hiše čez cesto na dovozno pot pritekel Dušan Brezar s pištolo crvena zastava 70, kalibra 7,65 mm, in ustrelil proti Dimitriju Zupančiču, ki je stal na cesti med hišama. Na poti, kjer je bil Dimitrij, je bilo tedaj​ več članov družine Zupančič. Sledili naj bi vsaj trije streli v skupino bežečih Romov. Osemletno Dimitrijevo nečakinjo je zadel v nogo in ji prestrelil mehko tkivo stegna, z drugim strelom pa je 15-letni Dimitrijevi hčeri zaradi odboja krogle z delom izstrelka povzročil površinsko poškodbo desne goleni.