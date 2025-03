V bližini Bele hiše prišlo do streljanja

V zgodnjih jutranjih urah, približno ob polnoči, je prišlo do dramatičnega dogodka v neposredni bližini Bele hiše. Incident se je zgodil na zahodni strani Eisenhowerjevega izvršnega urada, le blok stran od znamenite predsedniške rezidence. Vpletena oseba je bil moški, ki je potoval iz Indiane v Washington, D.C., in je bil že prej opisan kot potencialno samomorilski, poročajo ameriški mediji.

Ko so agenti tajne službe opazili parkiran avtomobil, ki je ustrezal opisu, so se približali vozilu in opazili moškega, ki je ustrezal prejetim informacijam. Ko so se mu agenti približali, je moški izvlekel strelno orožje, kar je pripeljalo do oboroženega spopada. V izmenjavi strelov je bil osumljenec ustreljen in takoj prepeljan v bližnjo bolnišnico. Njegovo stanje ni znano.

V času dogodka predsednik Donald Trump ni bil v svoji rezidenci. Po urniku naj bi se predsednik vrnil iz svojega posestva Mar-a-Lago šele pozneje tistega dne. Tajna služba je potrdila, da v incidentu ni bil poškodovan noben izmed njihovih agentov.

Preiskava incidenta je bila predana Metropolitan Police Department (Metropolitanski policijski oddelek), ki je primarna agencija za obravnavo primerov uporabe sile v okrožju