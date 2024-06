Ta teden v pogoreli šoli ne bo pouka

Požar, ki je včeraj nekaj minut pred 15. uro zajel ostrešje Osnovne šole Bistrica pri Tržiču, je poškodoval šest učilnic. Po prvih ocenah z občine Tržič je zgorelo 600 kvadratnih metrov ostrešja. Gasilcem je proti večeru uspelo požar omejiti, danes poteka sanacija pogorišča. Učenci se bodo lahko k pouku znova vrnili v ponedeljek.

Vodstvo šole bo o novostih glede pouka starše učencev obveščalo prek običajnih kanalov: spletne strani šole, facebooka in e-asistenta.

V času požara je bilo v šoli 60 od skupno 367 učencev. Vseh 60 so varno evakuirali. Kot sporočajo z občine Tržič, so bili vsi starši obveščeni, da otroci niti danes niti jutri nimajo pouka. V šoli namreč ni elektrike, učilnice so uničene, mokre, prostore pa bo treba tudi dobro prezračiti zaradi močnega vonja po dimu.

V intervenciji je posredovalo 216 gasilcev iz 23 enot s 46 vozili. Zaradi zahtevnosti gašenja so bili poleg Gasilsko-reševalne službe (GARS) Kranj aktivirani prostovoljni gasilci gasilskih zvez Tržič, Naklo, Radovljica in Kranj. Intervencijo je vodil občinski štab CZ Tržič ob pomoči GARS Kranj.

Na kraju so bili prisotni tudi kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Kranj in Komunala Tržič. Za pomoč pri odstranjevanju sončne elektrarne in pokrivanje strehe je bila aktivirana regijska enota Civilne zaščite z avtodvigalom. Intervencijo je spremljal tudi župan Peter Miklič z občinskim vodstvom, navajajo.

Posledice škode FOTO: Arhiv občine Tržič

Zaradi gorenja sončne elektrarne je bil za nadzor nad okoljem o požaru obveščen Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME).

Poteka forenzična preiskava vzroka požara

Pogorela šola FOTO: Arhiv občine Tržič

Po oceni vodje intervencije bo prva sanacija za zaščito objekta aktivno potekala še nekaj časa, zato vse okoliške prebivalce naprošajo, naj ne otežujejo dela intervencijskim in drugim službam.

Trenutno poteka aktivna forenzična preiskava za ugotavljanje vzroka požara. Hkrati potekajo tudi ogledi stopnje poškodovanosti objekta.

Gasilci začenjajo črpati vode iz objekta. Za intervencijo je bilo porabljenih 120 kubičnih metrov vode iz javnega vodovodnega omrežja in voda iz gasilskih cistern, ki so jo gasilske enote pripeljale s seboj.

Že danes bodo poskrbeli za ostrešje

Danes v popoldanskih urah, po zaključku preiskave, bodo začeli pokrivati ostrešje, da preprečijo dodatno škodo na objektu.

OŠ Bistrica pri Tržiču FOTO: Arhiv občine Tržič

Dina Pintarič, ravnateljica Osnovne šole Bistrica pri Tržiču, se je javno zahvalila vsem, ki so posredovali v požaru in ki jim pomagajo reševati težave, v katerih so se znašli: »Moram povedati, da kljub nesreči, ki nas je doletela, vidimo danes okrog sebe veliko pozitivnega – razumevanje s strani s staršev, klici in podpora kolegov, nesebičnost ljudi, sočustvovanje, pripravljenost pomagati ...«