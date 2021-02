Trdi, da je žrtvi sekira padla na glavo

V nadaljevanju preberite:



Na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča so sedli kar trije Dragi Brajdiči. Tožilstvo 39-letnemu Dragu Brajdiču - Milenkiju očita poskus uboja 16-letnega V. K. 13. julija lani v romskem naselju Brezje pri Novem mestu. Njegov 59-letni oče Drago Brajdič - Đoko in 19-letni sin Drago Brajdič - Dejvison pa se zagovarjata, ker naj bi lažje poškodovala 16-letnikovega očeta Danijela, ko je ta poskušal zaščititi sina. Brajdiči očitke zavračajo in s prstom kažejo na Milenkijevega 15-letnega zeta, ki je pred dvema mesecema postal oče deklice.