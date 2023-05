Učitelji na protestu v Beogradu po napadu v šoli zahtevajo ukrepe

Po sredinem smrtonosnem napadu v osnovni šoli v Beogradu so danes na protestu pred ministrstvom za izobraževanje učitelji od vlade zahtevali ukrepe in individualno odgovornost. Vlada je medtem sprejela več ukrepov, ki jih je po napadu napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Pred osnovno šolo Vladislav Ribnikar v središču Beograda, kjer je 13-letni učenec s pištolo v sredo ubil osem učencev in varnostnika, medtem danes Beograjčani še naprej množično prižigajo sveče, puščajo darila in posvetila žrtvam, poročajo srbski mediji.

Na protestu, ki ga je pred ministrstvom za izobraževanje pripravil sindikat Forum srednjih strokovnih šol, pa so izpostavili, da je tragični dogodek na osnovni šoli opozoril na obupne razmere v šolstvu in celotnem izobraževalnem sistemu. Poudarili so, da želijo učitelji »urejen sistem, v katerem se bo vedelo, kdo kaj dela in v katerem se bo reagiralo že na prve znake nasilja«.

Predstavnik foruma Milorad Antić je izpostavil, da zahtevajo individualno odgovornost vseh, ki se niso pravočasno odzvali in niso preprečili tragedije na osnovni šoli. Ponovil je zahteve po uresničitvi uredbe o povišanju plač učiteljev ter po vrnitvi ugleda in avtoritete učiteljskemu poklicu.

Napovedal je tudi, da bodo člani foruma v petek, ko se bo v državi začelo tridnevno žalovanje za žrtvami napada, tako kot člani drugih dveh sindikatov izobraževanja stavkali.

Narašča tudi pritisk javnosti, predvsem iz opozicije in nevladnega sektorja, za odstop ministra za izobraževanje Branka Ružića zaradi njegove moralne odgovornosti za tragedijo.

Nov pregled dovoljenj

Vlada je medtem danes sprejela več ukrepov, ki jih je v sredo po napadu napovedal predsednik Vučić. Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug je predlagala dveletni moratorij na izdajo dovoljenj za kratko strelno orožje. V treh mesecih morajo opraviti revizijo izdanih dovoljenj, v šestih pa nadzor nad tem, kje lastniki hranijo orožje. Odredila je tudi pripravo predpisov za strelišča.

Pravosodnemu ministrstvu je naložila, da pripravi spremembe kazenskega zakonika, s katerimi bi določili kazensko odgovornost za osebe, ki omogočajo mladoletnim osebam dostop do orožja in jih učijo njegove uporabe.

Predlagala mu je tudi, da preuči možnost za znižanje kazenske odgovornosti s 14 na 12 let.

Prepoved spletnih strani

Ministrstvo za izobraževanje in zdravje pa morata v mesecu dni pripraviti predpise za uvedbo obveznih testov za narkotike v srednjih šolah in zadnja dva letnika v osnovnih šolah.

Vlada je tudi odločila, da bo v desetih dneh vzpostavila svet za preprečevanje vrstniškega nasilja in delovno skupino za varnost otrok na internetu. Ta bo preučila uvedbo prepovedi dostopa do spletnih strani z nasveti za izvedbo umorov ter nabavo mamil in strelnega orožja.