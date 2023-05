Leonida Zalokar po streljanju v šoli: Vse je padlo s tečajev

Ob vedno več primerih medvrstniškega nasilja tudi v Sloveniji, nazadnje smo govorili o nasilju na vrhu celjskega nakupovalnega središča, tragedije v naši bližini postavijo številna vprašanja tudi o tem, ali se lahko kaj takega, kot se je danes zjutraj zgodilo v beograjski šoli, zgodi tudi pri nas. Ravnateljica Strokovnega centra Planina Leonida Zalokar je povsem jasna: »Da smo tako daleč, da samo čakam, kdaj bodo začeli streljati, opozarjam že več let! Ker so vse meje porušene, ker ni več nobene avtoritete. To je jasno. Ne govorim nič novega.«

Zalokarjeva prav tako že več let opozarja, da samo s pogovori pri nekaterih otrocih in mladostnikih ne bomo ničesar dosegli. Pred slabimi štirimi leti je v Ljubljani pripravila seminar o otrocih z brezčutnimi neobčutljivimi potezami. Gre za otroke z najhujšimi vedenjskimi motnjami, ki so lahko zelo nevarni, te poteze pa večajo verjetnost, da bodo otroci v odrasli dobi prepoznani kot psihopati.

Leonida Zalokar: »Pogovarjamo se samo o segmentu medvrstniškega nasilja, ne da bi pogledali vzročnost. Kaj ga spodbuja, zakaj je to zdaj tak pojav, da nas je že presegel. Presegel je policijo, tožilce, vzgojne zavode. Ne obvladujemo več. Treba je bolj globalno pogledati. Celotno družbo. Videti, kaj se je zgodilo, da je vse padlo s tečajev.« FOTO: Jožže Suhadolnik/Delo

Taki otroci so med nami, poudarja Zalokarjeva: »V populaciji jih je od enega do treh odstotkov. To se ve. Države, kot sta Norveška in Danska, imajo prosto dostopne znanstvene raziskave na spletu. Te povezujejo šikaniranje (bullying) na šolah z otroki, mladostniki z brezčutnimi neobčutljivimi potezami. V Sloveniji to omenjati je bogokletno. Te problematike ne naslavljamo s pravimi nazivi. Ne naslavljamo problematike glede na težo, ki ga ta problematika nosi. Imamo pet, šest ideologov, zato pa imamo tak problem, kot ga imamo. Oni širijo neko prijazno ideologijo o čistih, brezmadežnih otrocih, ne zavedajoč se, da obstaja tudi drugi pol.«

Po prvih informacijah srbskih medijev še ne 14-letni napadalec domnevno ni bil problematičen, odličnjak, ki je streljal po tem, ko je dobil nezadostno oceno. Zalokarjeva je prepričana, da zagotovo napadalec ni bil neproblematičen in vsekakor ne brez problemov: »Zagotavljam vam, da če bi delali analizo družine, njegovega obnašanja in tako naprej, da bi našli znake. Preuranjeno je reči, da je bilo vse v redu. Kar je ta otrok naredil, dostopnost do orožja … tu je zadaj cela zgodba.«

Strokovnjakinja, ki že leta opozarja, da bi morali kot družba reagirati, je prepričana, da šolam tudi detektorji kovin in orožja ne bi pomagali: »To bi bilo tako, kot če bi medve šli gasit velik gozdni požar, vsaka pa bi imela le eno kanglico v roki. Problem je družben. Svet je padel s tečajev. Gre za popoln upad norm, vrednot, morale med odraslimi. Otroci so odraz družbe.«

