Umrl je pevec skupine The Monkees Michael Nesmith

Nekaj dni pred 79. rojstnim dnem je umrl pevec in kitarist Michael Nesmith, član skupine The Monkees, ki je kot najstniška senzacija zaslovela v 60. letih z uspešnicami, kot so I'm a Believer, Last Train to Clarksville in Daydream Believer. Nesmith je umrl naravne smrti v krogu svoje družine, je njeno sporočilo medijem povzel britanski BBC.

Skupina The Monkees, ki je nastala leta 1966, je izdala 13 albumov. Prepoznavna po glasbi, ki je bila po slogu podobna glasbi The Beatles, je nastopala v televizijski oddaji s tematsko pesmijo Hey Hey We're the Monkees, s katero se je priljubila ameriškemu občinstvu.

Nesmith je po pisanju BBC ustvaril glasbo za pesmi, kot so Mary, Mary, Circle Sky, Listen to the Band ter The Girl I Knew Somewhere.

»Bili smo otroci s svojim glasbenim okusom in bili smo srečni, če smo lahko igrali svoje pesmi in ne tistih, ki smo jih dobili od drugih,« je Nesmith med drugim povedal leta 2012 v intervjuju za glasbeno revijo Rolling Stone.

Na novico o smrti se je že odzvalo nekaj posameznikov. Televizijski producent John Levenstein je na Twitterju ob sožalju zapisal, da je bil Nesmith njegov šef, ko je bil sam še »mlad in nepokoren«. »Bil je rahlo zmeden, a potrpežljiv,« se ga spominja Levenstein, ki je pozneje postal njegov prijatelj. Kot je dodal, se ni bal smrti. Kanadski glasbenik Steven Page pa je zapisal »Eden največjih vseh časov.«

Skupino so poleg Nesmitha sestavljali še klaviaturist in basist Peter Tork, ki je umrl leta 2019, Davy Jones, ki je preminil leta 2012 in Micky Dolenz. Po letu 1970 se je zasedba večkrat združila.

Nesmith se je po razpadu pridružil še drugim skupinam in pisal za njih ter se preizkusil na samostojni poti, med odmevnejšimi projekti pa je zbirka videov Elephant Part, za katero je prejel grammyja.