Uspešna preiskava lanskih bančnih ropov na Dobrovem in v Dutovljah

Novogoriški in koprski kriminalisti so v sodelovanju z italijanskimi zaključili več mesecev trajajočo preiskavo dveh oboroženih kaznivih dejanj ropa, ki so jo izvršili italijanski državljani z območja Katanije na Siciliji.



Policijska uprava Nova Gorica je bila lani 31. avgusta obveščena o oboroženem ropu poslovalnice banke v naselju Dobrovo v Goriških Brdih. »Tik pred 17. uro sta dva moška zakritih obrazov vstopila v bančno poslovalnico in z nožem v italijanskem jeziku zagrozila uslužbenki, zahtevala denar in odvzela za okoli 35.000 evrov gotovine,« je pojasnil Marino Pangos, vodja sektorja kriminalistične policije iz Nove Gorice. Neznanca sta s kraja zbežala z avtomobilom znamke fiat, ki je bil v noči na 26. avgust lani ukraden v italijanskem Červinjanu. V sodelovanju z italijanskimi kriminalisti je bilo ugotovljeno, da so osumljenci več dni pred tem z najetimi vozili v okolici bank izvajali pripravljalna dejanja za izvršitev ropa. Ugotovljeno je bilo tudi, da sta storilca na bančni avtomat pred vhodom v poslovalnico namestila obvestilo z napisom »v okvari«, ki je bilo pred tem vzeto z nedelujočih tekočih stopnic večjega nakupovalnega centra v Nove Gorice. Pangos je razložil, da je bilo ugotovljeno, da sta morebitna osumljenca moška stara 43 in 27 let doma iz Katanije.



Čez dober mesec, 1. oktobra popoldne, pa so bili koprski policisti obveščeni o oboroženem ropu bančne poslovalnice v Dutovljah, kamor sta vstopila moška zakritih obrazov, ki sta z imitacijo pištole od uslužbenke v italijanščini zahtevala gotovino in odvzela nekaj več kot 7000 evrov gotovine. Vozilo, ki sta ga uporabljala roparja, so naslednji dan izsledili v bližini pokopališča v Dutovljah. Ugotovljeno je bilo, da je pri ropu sodelovalo tudi vozilo jeep renegate, katerega je najel 27-letnik, uporabljal pa ga je tudi 44-letni državljan iz Katanije. Vozilo so kasneje izsledili na območju Kanala ob Soči in Solkana, kjer so prijeli oba osumljenca in odredili policijsko pridržanje. Ugotovili so, da sta si osumljena s tem vozilom ogledovala tudi bančno poslovalnico v Tolminu. »Ob sodelovanju obeh PU in kolegov iz Italije je bilo zbranih dovolj dokazov, da so 7. oktobra zaradi domnevnega suma oboroženih ropov na Dobrovem in v Dutovljah oba osumljenca skupaj s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je proti njima odredila pripor, v katerem se nahajata še danes,« je še povedal Pangos. Nadaljnji pregon obeh kaznivih dejanj je prevzelo Okrožno sodišče v Novi Gorici.



Italijanski varnostni organi so na podlagi vseh kaznivih dejanj izvedli več hišnih preiskav, zasegov telefonov in pridobili veliko število videoposnetkov ter pridobili primerjalni material osumljencev za forenzične preiskave, ki je bil nato poslan nacionalnemu Forenzičnemu laboratoriju v Ljubljano, kjer so bili še dodatno ugotovljeni sumi oziroma dokazi sodelovanja pri izvršitvi ropov.



Ugotovljeno in dokazano je bilo, da je pri obeh ropih v Dutovljah in na Dobrovem sodeloval tudi 43- letni državljan Italije, ki se je dan po prijetju prvoosumljenih po ugotovitvah italijanskih policistov vrnil na jug Italije. Vsi trije osumljenci so bili na območju Italije že obravnavani zaradi podobnih kaznivih dejanj, na podlagi česar sklepajo, da gre za združbo, specializirano izurjeno za izvrševanje oboroženih bančnih ropov. Med pripravami na izvrševanje kaznivih dejanj so bili vsi trije osumljenci začasno nastanjeni v apartmajih na območju Vidma in Gradeža.

