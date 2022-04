V Mariboru moški napadel in hudo poškodoval žensko

danes okoli enih popoldne je moški v Mariboru s topim predmetom fizično napadel žensko. Po posredovanju občana je moški pobegnil s kraja. Policisti in reševalci so posredovali in huje poškodovano 34-letno žrtev napada odpeljali v bolnišnico. Ženska se nahaja v življenjski nevarnosti.

O napadu sta bili obveščena dežurna državna tožilka in dežurna preiskovalna sodnica. Osumljenemu 47-letnemu moškemu so policisti kmalu po dogodku odvzeli prostost. Policisti in kriminalisti PU Maribor nadaljujejo z ogledom kraja dejanja in intenzivno preiskavo dogodka.