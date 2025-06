Več smrtnih prometnih nesreč

Škofjeloški policisti so bili danes nekaj pred 5. uro zjutraj obveščeni o hujši prometni nesreči na območju občine Žiri, v kateri je bil po prvih zbranih podatkih udeležen en avtomobil. V prometni nesreči je umrla ena oseba. Na kraj sta prišla tudi dežurni državni tožilec in preiskovalni sodnik, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Jeseniški policisti pa so bili danes zjutraj okoli 5.30 obveščeni o hujši prometni nesreči na območju občine Jesenice. Po do sedaj znanih podatkih sta bila v prometni nesreči udeležena dva avtomobila. Udeleženih je bilo osem oseb, od katerih je ena oseba na kraju umrla, tri osebe so bile hudo telesno poškodovane, štiri pa lahko telesno poškodovane.

Po do sedaj zbranih podatkih je 25-letni voznik, državljan Slovenije, vozil avtomobil iz smeri centra Jesenic proti Hrušici in zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno na pločnik, v nadaljevanju trčil v betonski zid, od koder je avtomobil po trku odbilo v avtomobil drugega voznika, ki je takrat v semaforiziranem križišču stal pred rdečo lučjo na semaforju in čakal za nadaljevanje poti proti centru Jesenic, so opisali na PU Kranj.

Avtomobil povzročitelja se je po sunkovitem trku v udeleženčev avtomobil prevrnil in je pristal na strehi. Voznik je bil lahko telesno poškodovan. Avtomobil je vozil pod vplivom alkohola (0,41 mg/l). Odrejen mu je bil strokovni pregled. 23-letni sopotnik je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl, mladoletni sopotnik in 26-letni sopotnik, sta bila hudo telesno poškodovana in sta bila s kraja odpeljana v SB Jesenice, 19-letni sopotnik, je bil hudo telesno poškodovan in je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana. Vsi štirje so bili državljani Bosne in Hercegovine.

Policisti vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavij kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Umrli voznica in sopotnica

V soboto okoli 16.45 se je na glavni cesti Pivka-Postojna zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri sta umrli dve osebi, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

65-letna voznica osebnega avtomobila mazda 2, je vozila po glavni cesti iz smeri Pivke proti Postojni na delu ceste, ki poteka iz blagega levega preglednega ovinka v raven del ceste. Voznica ni vozila po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje, temveč je zapeljala levo preko neprekinjene ločilne črte na nasprotno vozišče.

Sočasno je iz nasprotne smeri, pravilno po svoji strani iz smeri Postojna proti Pivki, pripeljala 46-letna voznica osebnega avtomobila BMW 525, ki je s svojim vozilom zapeljala skrajno desno do varnostne ograje, vendar kljub temu trčenja ni mogla preprečiti, saj je voznica mazde s prednjim delom svojega vozila čelno trčila v njeno vozilo BMW. 65-letna voznica osebnega avtomobila mazda in njena 65-letna sopotnica sta na kraju podlegli poškodbam, še dve osebi pa sta bili hudo telesno poškodovani.