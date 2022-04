V okolici Štanjela našli moško truplo

Koprske policiste so v soboto popoldne obvestili o najdbi trupla 57-letnega slovenskega državljana. Moškega so našli v stanovanjski hiši v okolici Štanjela, po zbranih obvestilih pa naj bi umrl nasilne smrti, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Kraj dogodka sta si ogledali dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Trenutno še vedno poteka intenzivna kriminalistična preiskava, so sporočili s policije.

Vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, prosijo, da to sporočijo na interventno telefonsko številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200.