V Postojni iztiril vagon

Ob 16.04 so bili policisti obveščeni, da je na železniški postaji v Postojni iztiril in se prevrnil vagon z dizelskim gorivom. Gorivo zaenkrat ne izteka, gasilci so že na kraju, so sporočili s policijske uprave Koper.

Po prvi oceni je nastala materialna škoda v višini približno milijon evrov.

Policisti so zavarovali kraj dogodka, kriminalisti bodo opravili ogled. Trenutno poteka intenzivno zbiranje informacij glede dogajanja.

Okoliškim prebivalcem svetujejo, naj se ne približujejo kraju nesreče.