Zagorelo v trgovini na območju Lesc

S kranjske policijske uprave so sporočili, da so bili radovljiški policisti danes okoli 8.20 obveščeni o požaru v trgovini na območju Lesc. Gasilci so požar že pogasili, trenutno poteka prezračevanje. Po prvih podatkih je zagorelo v skladišču trgovine.

Po doslej znanih podatkih nihče ni bil poškodovan, se je pa nekaj oseb nadihalo dima in jim je pomoč na kraju nudilo zdravstveno osebje. Eno osebo so zaradi nadihanega dima z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Nihče od omenjenih ni bil obiskovalec trgovine, so še pojasnili s policije.

Na kraju še vedno poteka intervencija. Finžgarjeva ulica v Lescah bo do konca intervencije zaprta. Prav tako je zaprta tudi trgovina, zato vse obiskovalce policija prosi, naj na kraj ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo. Kot dodajajo, naj ljudje upoštevajo navodila in opozorila policistov ter drugih interventnih služb.