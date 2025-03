V vojaški vaji pomotoma odvrgli osem bomb na civilno prebivalstvo

V južnokorejskem Počeonu, mestu blizu meje s Severno Korejo, se je zgodila huda nesreča med vojaškimi vajami. Južnokorejsko vojaško letalo KF-16, ki je sodelovalo v skupnih vajah z ameriško vojsko, je nenamerno odvrglo osem bomb na civilno območje. Kot poroča agencija Jonhap, so bombe padle zunaj predvidenega območja obstreljevanja.

Južnokorejske zračne sile so v izjavi izrazile globoko obžalovanje zaradi nenamernega odmetavanja bomb, v katerem je bilo poškodovanih najmanj 15 ljudi, od tega štirje huje. Med poškodovanimi so tako civilisti kot pripadniki vojske.

Počeon, ki leži približno 25 kilometrov južno od močno utrjene meje z jedrsko oboroženo Severno Korejo, je bil prizorišče teh vaj. Po navedbah južnokorejske Nacionalne gasilske agencije so bombe padle na vas in povzročile večjo gmotno škodo na lokalni infrastrukturi.

Očividci so opisali trenutek nesreče kot grozljiv. Lokalni prebivalec Park je za Jonhap povedal, da je bil doma in gledal televizijo, ko je zaslišal ogromen pok, podoben grmenju, in se je cela hiša stresla. Ko je šel ven, je videl, da je vse v razbitinah. Direktor centra za starejše Ju je dodal, da je eksplozija razbila okna v stavbi in poškodovala enega od oskrbovalcev, ki so ga morali prepeljati v bolnišnico.

Kot poroča Reuters, so se prebivalci tega območja že leta pritoževali zaradi motenj in nevarnosti, ki jih povzroča bližnje vojaško vadbišče. Kljub tem opozorilom so se vojaške vaje nadaljevale, saj južnokorejske in ameriške sile vztrajajo, da so nujne za obrambo pred morebitnimi grožnjami iz Severne Koreje.

Nesreča je znova odprla vprašanja o varnosti in nadzoru med vojaškimi vajami v bližini civilnih območij. Južnokorejske zračne sile so napovedale ustanovitev preiskovalne komisije, ki bo preučila vzroke dogodka in ocenila nastalo škodo. Obljubile so tudi, da bodo sprejele vse potrebne ukrepe, vključno s kompenzacijo za oškodovane, ter izrazile upanje na čim hitrejše okrevanje poškodovanih.

Nesreča v Počeonu ni osamljen primer. Leta 2022 je južnokorejska balistična raketa hjunmu-2 med testiranjem nenamerno zadela vojaško igrišče za golf v provinci Gangvon.