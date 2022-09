V prometni nesreči umrla motorist in peška

Nekaj pred poltretjo uro popoldne so policisti v operativno-komunikacijskem centru novomeške policijske uprave prejeli klic o prometni nesreči v kateri je bil v bližini naselja Straža pri Raki udeležen policist. Na kraj so se nemudoma napotili krški in novomeški prometni policisti, regijski center za obveščanje, gasilci in reševalci.

Po prvih ugotovitvah je 25-letni motorist med vožnjo proti Veliki vasi zadel 79-letno peško. Posledice silovitega trka so bile tako hude, da jima reševalci in zdravnik niso mogli več pomagati. Oba sta umrla na kraju dogodka, kljub temu, da je motorist nosil vso zaščitno opremo.

O dogodku sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in okrožno državno tožilko. Zaradi ogleda kraja dogodka je bila cesta Raka – Velika vas pri Straži pri Raki zaprta. Preiskava okoliščin nesreče še ni zaključena.