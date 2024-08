V streljanju na gimnaziji v BiH trije mrtvi

Gimnazija v Sanskem mostu je bila danes zjutraj prizorišče streljanja. Po poročanju medijev naj bi hišnik gimnazije ustrelil tri zaposlene.

Zgodilo se je ob 10.15, osumljeni pa je skušal soditi tudi sebi. S hudimi poškodbami so ga odpeljali v klinični center v Banjaluki, so za zdaj pojasnili na policiji.

Po poročanju lokalnih medijev naj bi bil razlog za napad nesoglasje med zaposlenimi, ustreljeni pa naj bi bili člani komisije, ki je osumljenega suspendirala. Televizija N1 je sklicujoč se na priče poročala, da naj bi hišnik, ki je imel v preteklosti več nesoglasij z vodstvom, poiskal točno določene tarče. Reuters opozarja, da tega ni mogel takoj preveriti.

Ustreljeni naj bi bili člani komisije, ki je suspendirala osumljenega. FOTO: Hazim Aljović

Moški je streljal z avtomatsko puško, je povedal tiskovni predstavnik Unsko-sanskega kantona Adnan Beganović, navaja Reuters. Ubil je ravnatelja, tajnico in učiteljico. Po poročanju portala Klix, ki ga povzema AP, gre za učiteljico angleškega jezika.

V gimnaziji se pouk po poletnih počitnicah še ni začel, zato v streljanje ni bil vpleten noben otrok.

Množična streljanja so na Zahodnem Balkanu razmeroma redka, piše Reuters. Je pa na tem območju veliko neprijavljenega orožja, ki je ostalo v rokah civilistov še iz devetdesetih let. Julija je na Hrvaškem vojni veteran v domu za ostarele ustrelil pet ljudi, med njimi svojo mater, in jih še šest ranil.