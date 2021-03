V trčenju treh vozil ena oseba umrla

Ob 06.33 se je na glavni cesti Slovenska Bistrica–Ptuj pri odcepu za Pragersko v smeri Ptuja zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. V trčenju so bila udeležena tri vozila, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Ena oseba je ostala ukleščena v vozilu, reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, druga pa je v prometni nesreči umrla.



V letošnjem letu je, kot so še dodali v poročilu, na območju PU Maribor to druga prometna nesreča IV. kategorije (prometna nesreča, pri kateri je kdo umrl ali je zaradi posledic nesreče umrl v 30 dneh po nesreči).

