V vrtcu otrok padel v jašek in se lažje poškodoval

Na območju ene izmed vzgojno-varstvenih ustanov na območju Policijske uprave Ljubljana je v ponedeljek dopoldne prišlo do nesreče, v kateri je otrok padel v jašek za meteorno vodo in bil pri tem lažje poškodovan, so za STA potrdili na policiji. Po prvih podatkih je otrok v jašek padel zaradi preloma betonskega pokrova jaška, na katerega je stopil.

Kot so še pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so policisti opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

O nesreči v enem od vrtcev je poročal spletni portal Žurnal24, ki navaja, da naj bi betonski pokrov jaška, v katerega je padel otrok, iz neznanih razlogov počil. Dogodek je za omenjeni medij potrdila tudi ravnateljica vrtca, ki je povedala, da so takoj poklicali pomoč in na kraj dogodka poslali gasilce, reševalce in policijo. Otroka so rešili in ga odpeljali na zdravljenje, s starši pa so ves čas v stiku.

Ob tem je še dodala, da jih je dogodek zelo pretresel, zato opravljajo razbremenilne pogovore z vzgojiteljicami, jaški pa so že v fazi sanacije.