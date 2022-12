Vatikan zaradi obtožb o zlorabah redovnic ukrepal zoper patra Rupnika

Proti znanemu slovenskemu patru in umetniku Marku Rupniku so bile lani vložene obtožbe o domnevnih psihičnih in spolnih zlorabah redovnic, poroča danes italijanska tiskovna agencija Ansa, sklicujoč se na sporočilo jezuitskega reda. Primer je sicer zastaral, zato ne bo kazenskega pregona, mu je pa Vatikan prepovedal nekatere dejavnosti.

Obtožbe zoper patra Marka Rupnika so bile vložene leta 2021, vendar so očitana kazniva dejanja zastarala, so sporočili iz dikasterija za nauk vere v Vatikanu. V zvezi z obtožbami je bila sicer uvedena »preliminarna preiskava,« poroča Ansa, ki se pri tem sklicuje na sporočilo za javnost Družbe Jezusove.

Kot ob tem še navaja Ansa, je dikasterij prejel pritožbo zoper Marka Ivana Rupnika glede njegovega načina opravljanja službe, pri čemer sicer ni šlo za mladoletne osebe. Kot dodaja, naj bi se obtožba nanašala na dogajanje iz zgodnjih 90. let minulega stoletja, žrtve pa naj bi bile redovnice ljubljanske skupnosti Loyola.

Po preučitvi rezultatov preiskave je dikasterij ugotovil, da je treba »zadevna dejstva šteti za zastarana« in je zato primer v začetku letošnjega oktobra zaključil.

Kljub temu še naprej ostajajo v veljavi ukrepi, ki so jih med predhodno preiskavo zoper patra Rupnika sprejeli v Vatikanu, so dodali v sporočilu jezuitov. Tako ima med drugim prepoved opravljanja spovedi, duhovnega vodenja in spremljanja duhovnih vaj. Poleg tega je bilo »patru Rupniku prepovedano javno delovanje brez dovoljenja krajevnega predstojnika«.

Pater Rupnik je znan sakralni umetnik. Leta 2000 je prejel Prešernovo nagrado za mozaično poslikavo papeževe kapele Odrešenikove matere v Vatikanu. Ob jubileju usmiljenja, ki ga je leta 2016 razglasil papež Frančišek, pa je ustvaril znak oz. logotip, ki prikazuje Jezusa oziroma Boga, ki nosi izgubljenega človeka, Adama na svojih ramenih.