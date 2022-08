Veter dvigoval strehe in podiral drevesa, več ljudi je poškodovanih

Nad Slovenijo se pomika pas neviht, ki ga spremljajo tudi močni sunki vetra. Na agenciji za okolje (Arso) pa tudi na prometnoinformacijskem centru zato pozivajo k previdnosti.

Kot je za STA povedal dežurni prognostik, se je nevihtna linija iznad Italije pomaknila čez Slovenijo in povzročila močne vetrovne sunke, pas z močnim vetrom je ob tem prešel tudi prestolnico.

V Ljubljani je drevo padlo na avtomobil. FOTO: N. P.

Na posnetkih, ki krožijo po spletu je mogoče videti, da je veter v Kranju odnesel streho iz najmanj ene zgradbe, iz Ljubljane pa poročajo, da je veter podrl več dreves, najmanj eno je v centru Ljubljane padlo na avtomobil.

Iz Policijske uprave Kranj so sporočili, da so prejeli večje število klicev zaradi neurja. Med drugim je veter odkril streho na stanovanjskem bloku pri čemer je nastala škoda tudi na drugem objektu, kamor je streho odneslo. Na cesto je padlo več podrtih dreves, najmanj dve na vozila, pri čemer naj bi en voznik utrpel lažje poškodbe. Iz Kranja poročajo o okoli 70 objektih z odkrito streho.

Podobno je bilo v Ljubljani, kjer je na Bleiweisovi v motorista priletel reklamni pano in ga podrl. Motorist je po prvih podatkih lažje poškodovan. Zaradi neurja je prišlo še do najmanj treh prometnih nesreč. Številne ljubljanske ceste so zaradi podrtega drevja, reklamnih panojev in prometnih znakov neprevozne. V Ljubljani je bilo v dveh urah, od začetka močnega vetra, že 114 intervencij, klici pa še vedno prihajajo, je za STA dejal Robert Okorn z Gasilske brigade Ljubljana.

V Veliki Ligojni je potrgana električna napeljava zanetila požar, ki pa je že pogašen. Na Rakuševi ulici v Ljubljani je iz gradbišča odneslo mavčno ploščo, ki je zadela vozilo in razbila steklo, pri čemer je bila lažje poškodovana sopotnica v vozilu. V Tivoliju je drevo padlo na žensko in jo po doslej znanih podatkih lažje poškodovalo. Ekipe JP Voka Snaga na terenu odstranjujejo posledice neurja. Zaradi posledic neurja je trenutno zaprt Zbirni center na Barju.

Nekaj težav pa očitno povzroča tudi kibernetski napad na upravo za zaščito in reševanje, saj spletna stran, ki bi ponudila pregled dogodkov, še vedno ne deluje.

Na severu Italije dve smrtni žrtvi

Na severu Italije je danes pustošilo močno neurje, ki je v Toskani terjalo dve smrtni žrtvi. Več ljudi je bilo poškodovanih v močnem deževju in vetru, ki je dosegel hitrost več kot 100 kilometrov na uro. Nevihta je zajela tudi Benetke, kjer so z zvonika na Trgu svetega Marka odpadli kosi opeke.

Gasilci so doslej opravili več kot 150 intervencij v deželah Ligurija in Toskana, neurja pa so močno prizadela tudi deželo Emilijo-Romanjo. Po napovedih se bodo nevihte na severu države nadaljevale še nadaljnjih 36 ur, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na severu države so padajoča drevesa ubila dve osebi. Žrtvi sta bila moški v mestu Lucca in ženska v mestu Carrara. Padajoča drevesa so poškodovala še štiri osebe.

V kraju Barga je sunek vetra odtrgal del strehe, ki je nato padla na avtomobil, v katerem so bili ljudje. Na tržnici v obmorskem letovišču Marina di Carrara so poročali o poškodbah, potem ko je močno neurje povzročilo poplave.

V Liguriji je obalo med krajema Chiavari in Sestri Levante zalil močan morski val, ki je na železniške tire odnesel nekaj hišic ob plaži ter poškodoval daljnovod. Nevihta pa je zajela tudi Benetke, kjer so z zvonika na Trgu svetega Marka odpadli kosi opeke. Turiste so hitro evakuirali, območje pa je že ograjeno. Dve osebi sta bili lažje poškodovani.

Italija se že vse poletje spopada z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Medtem ko na južnih območjih pustošijo gozdni požari, pa sever države po dolgotrajni suši zdaj pestijo močna deževja in nevihte.