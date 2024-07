Vlomila v hišo, a so ju tam zalotili policisti

Sandi Hudorovič in Robert Brajdič sta se skupaj z mladoletnico februarja odpravila na vlomilski pohod po Beli krajini. A niso bili preveč uspešni, saj jih je »pri delu« dobila policija. Tožilstvo obema očita nadaljevano kaznivo dejanje velike tatvine, dejanje pa da sta storila iz koristoljubnosti, naklepno ter predrzno.

»Rad bi drugega odvetnika, ta se mi ne oglasi, ko ga kličem. Ko pa sem mu omenil, da ga bom zamenjal, je takoj prišel v pripor,« se je prek videokonference v novomeško sodno dvorano iz celjskega pripora oglasil 25-letni Sandi Hudorovič iz Suhorja pri Metliki. Očitno nezadovoljen, ker je že pet mesecev v priporu, bi rad drugega zagovornika preko brezplačne pravne pomoči, zamislil si je, da bi ga uspešneje zastopal odvetnik Žiga Podobnik.

»Lahko vložite vlogo za drugega odvetnika, a ni rečeno, da vam bo prošnja odobrena,« mu je pojasnila sodnica Maja Beg, a je vztrajal, tako da niti predloga kazni tožilstva za dva vloma ni hotel slišati. Je pa tožilka Vesna Fink v primeru priznanja krivde dala »ponudbo« 20-letnemu Robertu Brajdiču iz Dobruške vasi pri Škocjanu, očetu otrok, starih dve in tri leta. Ker ni bil še nikoli obsojen, bi jo lahko odnesel s pogojno kaznijo in plačilom škode.

»Priznam,« je bil jasen, a ko ga je tožilka opozorila, da to pomeni, da prizna tudi vlogo sostorilca in bo moral pričati proti pajdašu, si je premislil: »Potem pa ne priznam. In odvetnika si bom tudi vzel.« Tako bo potrebno sojenje, čeprav so dokazi zgovorni: policisti so oba prijeli v hiši, v katero sta vlomila, pa tudi preiskava bioloških sledi je nedvoumna.

Sandija Hudoroviča so zaslišali iz pripora. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda/Slovenske novice

Hudorovič in Brajdič, z njima pa je bila še mladoletnica iz okolice Metlike, sta se 8. februarja odpravila na vlomilski pohod po Beli krajini, za cilj so si izbrali Hrast pri Jugorju. Med 7. in 8. zvečer so vlomili v eno od hiš, in sicer tako, da so najprej odstranili polkna na kletnem oknu, potem pa ga s pomočjo pajserja na silo odprli in vstopili v klet. Odnesli so več posod z gorivom, orodje in vrtalne krone, vsega je bilo za okoli 200 evrov. Nakradeno so odnesli v Berečo vas, kjer živi Hudorovič in kjer so policisti kasneje nakradeno tudi našli, nato pa se vrnili v Hrast.

Okoli pol devete ure so se lotili še sosednje hiše, in sicer na enak način kot prve: skozi pritlično okno. Sumljivo dogajanje je zaznala soseda, videla je namreč, da v hiši nekdo sveti z žepnimi svetilkami in ker se ji je to zdelo nenavadno, saj je vedela, da lastnikov ni bilo doma, je poklicala policiste. Ti so bili na kraju v sedmih minutah, ko so bili vlomilci še v hiši. Predrzneži so nabrano že zložili v vrečko in jo postavili k vhodnim vratom.

Policisti so na kraju, ko so videli vlomljeno okno, v hiši pa je že gorela luč, poklicali okrepitve in naredili zasedo, potem pa s pomočjo lastnika vstopili v hišo. Vlomilci so se na poziv mož v modrem predali in končali v policijskem pridržanju, za Hudoroviča pa je preiskovalna sodnica odredila pripor.

Bil je namreč že obsojen, celo za uboj, tudi zaprt je bil, a očitno nobena kazen ni bila dovolj vzgojna, v priporu pa ne čaka le na to sojenje, ampak ima na vesti več grehov. Policija je namreč zoper njega vložila več ovadb, odprtih pa je tudi več kazenskih postopkov zoper njega.