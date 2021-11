Vložena obtožba za napad na mariborsko sodnico

V nadaljevanju preberite:

Leto in štiri mesece je trajala sodna preiskava brutalnega napada na mariborsko sodnico Danielo Ružič. Ta pa očitno ni bil povezan z njenim delom, saj so organi pregona storilcev kaznivih dejanj v ponedeljek za to dejanje obtožili njenega nekdanjega partnerja Andreja Horvata. »Petnajstega novembra 2021 je bila zoper znano osebo poslana obtožnica na okrožno sodišče v Slovenj Gradcu zaradi poskusa kaznivega dejanja umora po 1. točki 116. člena KZ-1 v zvezi s 34. členom KZ-1,« je sporočil vodja mariborskega tožilstva Darko Simonič.