Voda je zalivala kleti, hiše in podvoze, v Drami so morali prekiniti predstavo

Rekordne količine dežja



Agencija RS za okolje ( Arso ) pa je na Sotinskem bregu na Goričkem zabeležila rekorden naliv. Po podatkih Arsa je še nekaj več dežja padlo za Bežigradom v Ljubljani. Na Sotinskem bregu je postaja izmerila 58 milimetrov v 30 minutah in 76 milimetrov v 60 minutah. 15-letni rekord je bil doslej 34 oziroma 37 milimetrov. Ocenjena povratna doba sredine največje 60-minutne višine padavin na obeh mestih je nekaj stoletij.



V regijskem centru za obveščanje v Murski Soboti so v sredo med 18. in 22. uro sprejeli 110 klicev in opravili 43 intervencij. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je več gasilskih društev posredovalo v občini Puconci, kjer je meteorna voda zalila tudi kletne prostore tamkajšnje osnovne šole in dve stanovanjski hiši.



Lendavski gasilci so prečrpavali vodo, med drugim iz kletnih prostorov dvojezične osnovne šole 1, v Odrancih je bilo v neurju močno poškodovano ostrešje stanovanjske hiše, na območju Beltincev je voda zalila štiri stanovanjske objekte.

Gasilci iz Murske Sobote in Pušče so prečrpali vodo iz več stanovanjskih objektov, na Pušči so popravljali tudi streho stanovanjske hiše. Na ljutomerskem območju pa je več gasilskih društev črpalo meteorno vodo iz 15 kletnih prostorov in štirih garaž.

Včeraj se je v poznih popoldanski urah nad državo razbesnelo neurje z močnim dežjem, ki je najprej zajelo severovzhod države, in sicer območje Beltincev. Zvečer po osmi uri do polnoči pa predvsem območje Ljubljane, kjer je v kratkem času padlo 88 litrov dežja na kvadratni meter, na Goriškem pa 93. Samo v regijskem centru Ljubljane so čez dan prejeli več kot 2700 klicev, so sporočili iz Centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Na terenu so bile skoraj vse gasilske enote, nekatere vse do jutra.Meteorne vode so zalile več kot 500 različnih objektov, predvsem kletne in stanovanjske prostore (med njimi tudi kleti in studie na RTV Slovenija, je poročal Radio Slovenija), osnovne šole, gimnazijo, vrtce, industrijske objekte, gledališče, skladišča, dijaški dom in sodišče.Izjava Gasilske brigade Ljubljane glede sredinega neurja:V ljubljanski Drami so morali zaradi dežja, ki je prodrl skozi streho in kletne prostore, prekiniti predstavo in evakuirati 300 ljudi, kot je za Radio Slovenija pojasnil ravnatelj Drame. »V neurju je voda vdrla skozi streho in v kleti, prekinili smo predstavo, električna napeljeva na odru je bila namočena, zaradi varnosti ljudi in igralcev smo morali vse ugasniti in zapustiti stavbo,« je dejal Samobor.Zaliti so bili tudi parkirišča in podvozi – zaradi česar so nekateri avtomobili obtičali v vodi, ponekod so bila zalita tudi osebna vozila. Promet je med drugim obstal pred podvozi na Celovški, Dunajski in Šmartinski cesti. Zalilo je tudi podhod Plava laguna in železniško postajo, poroča STA.Podirala so se tudi drevesa, a poškodovanih v neurju ni bilo. Zabeležena sta bila tudi dva udara strel, vendar požarov ni bilo. Gasilci so nudili pomoč pri črpanju meteornih voda, posredovali so skupno na 362 lokacijah, samo v Ljubljani na 328 lokacijah. ​Kolikšna je škoda zaradi neurja, bodo ocenili danes.V Celju se je na železniško progo Celje–Žalec podrlo drevo. Vzdrževalci Slovenskih železnic so drevo odstranili s tirov. Poplavilo je tudi prostore gasilskega doma Prostovoljnega gasilskega društva Ostrožno v Celju, navaja Spin. Občino Laško je v sredo zvečer prav tako zajelo neurje z močnim dežjem in vetrom: podrlo se je nekaj dreves čez cesto, poplavljena je bila ena hiša in poškodovana lokalna cesta. Poplavljena sta bila tudi lokalna cesta v Rifengozdu in podvoz v Laškem pri pivovarni. Posredovali so laški prostovoljni gasilci.Padavine so se umirile, meteorologi napovedujejo suho in sončno vreme.