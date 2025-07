Zmajem žreb namenil zanimive tekmece

V Barceloni je danes potekal žreb skupin za prihajajočo sezono evropskega pokala. Slovenski predstavnik Cedevita Olimpija bo v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju igrala v skupini A, kjer jih čaka devet tekmecev z vseh koncev Evrope. Poleg zmajev bodo v skupini A še izraelski Hapoel iz Jeruzalema, španska Manresa, romunski Cluj-Napoca, turški Bahcesehir, italijanska Umana Reyer Venezia, grški Aris, litovski Neptunas Klaipeda, nemški Hamburg in poljski Slask iz Vroclava.

Ljubljanska ekipa bo uvodno tekmo igrala na domačem parketu, 30. septembra se bo pomerila s špansko Manreso. V skupini je že nekaj starih znancev ljubljanskega kolektiva iz minule sezone 2024/25. Zmaji so se v prejšnji izvedbi že pomerili s Hapoelom, Clujem, Bahcesehirjem, Venezio, Arisom in Hamburgom. Povratnici v evropski pokal sta ekipi Neptunasa in Slaska, medtem ko bo Manresa prvič zaigrala v evropskem pokalu.

»Žreb nam je dodeli nekatere znane tekmece, s katerimi smo se srečali že v pretekli sezoni. Le s tremi ekipami se nismo pomerili. Čaka nas zahteven redni del sezone, vendar bomo skušali izkoristiti priložnost za uvrstitev v končnico, kar je naš glavni cilj. Nato bomo videli, kako se bo tekmovanje odvijalo,« je po zaključku žreba skupin dejal športni direktor kluba Chechu Mulero.

Ljubljančani sestavljajo zmagovito ekipo. FOTO: Aleš Fevžer/ABA

Format tekmovanja ostaja podoben kot v prejšnji sezoni, 20 ekip je razdeljenih v dveh skupini po deset. Vsako moštvo bo v rednem delu odigralo 18 tekem. Najboljši štirje klubi, po dva iz vsake skupine, si bodo neposredno zagotovili četrtfinale.

Ekipe od tretjega do šestega mesta v skupini se bodo borile za preostala mesta preko razigravanja, z začetkom v osmini finala končnice. Osmina finala in četrtfinale se bosta spet igrala na eno zmago. Zadnje štiri ekipe v skupini bodo sezono končale po rednem delu.